- Trudim se da se tokom praznika što više posvetim deci. Svi prebrzo živimo i puno radimo i zaista su to dani kada bismo morali, koliko god možemo, da budemo s porodicom. Upravo ovo o čemu pričam imamo u vidu kada osmišljavamo ciljane mere i pomoć države porodicama u Srbiji. Želimo mlade da osnažimo da zasnuju porodice u Srbiji, da im obezbedimo radna mesta da ovde lepo žive i zato konstantno i radimo na podizanju životnog standarda. Imamo pomoć mladim majkama za kupovinu prvog stana direktnim subvencijama koje iznose do 20.000 evra, zatim uvećanje novčane podrške za rođenje prvog, drugog, trećeg, četvrtog deteta, a sada i novi program stambenih kredita za mlade. Takođe, i ovaj januar počinjemo povećanjem plata u javnom sektoru od osam odsto, prosveti 11 odsto, minimalne zarade 13,7 odsto, a u decembru smo podigli penzije za 10,9 odsto. Želimo da građani Srbije žive bolje i želimo da ispunimo zacrtani cilj da do kraja 2027. godine prosečna plata u Srbiji iznosi 1.400 evra, penzija 650, minimalna zarada takođe 650. Zasad smo u dinamici da to i dostignemo i uradiću sve u mojoj moći da tako bude. Srbija ide napred i nema vraćanja u prošlost.

- Zato što je nerešeno stambeno pitanje jedna od najvećih prepreka za zasnivanje porodice koju mladi navode. Vođeni time, osmislili smo program podrške mladima u kupovini prve nekretnine, bez obzira na to da li su zaposleni ili ne, a njime se rešavaju dve najveće prepreke s kojima se suočavaju - visina učešća i visoke kamatne stope. Umesto standardnog učešća od 20 odsto, učešće će biti samo jedan odsto. Što se tiče kamatne stope, i one će biti mnogo povoljnije, pa će tako prva godina biti grejs godina i u njoj će mesečna rata za mladu osobu iznositi samo 93 evra, što je mnogo manje od mesečne rente za iznajmljivanje stana. Istovremeno država će iz budžeta izdvajati 124 evra. Od druge do šeste godine korisnik bi plaćao 198 evra, a država 124 evra, dok bi nakon šest godina, pa do isteka kredita, rata iznosila euribor plus dva odsto, što znači da će kamate i dalje biti povoljne. Sada idemo dalje i imamo novi vid pomoći kojim se jasno i nedvosmisleno pokazuje podrška države mladim ljudima da ostanu u svojoj zemlji i ovde zasnuju porodice. Ovo je mera kojom ulažemo u budućnost Srbije i u naš ekonomski razvoj, i zato je ovo, na prvom mestu, investicija u još bolje sutra naše zemlje.