- Četnika (Srba), Načertanija, crkve, popova, ili je protest bio zakazan da se zatraže odgovori od institucija . A onaj koji je prvi pozvao na odgovornost, čitav život bježeći od iste, ne sačekavši ni da prebrojimo mrtve, juče nije bio na protestu, zvuči poznato, zar ne? Nisu protesti za njega, on je tu da pozove, zakrvomuti, i onda skokne do Dubaija, da sa bezbjedne distance, kao stari lešinar koji je namirisao političku krv, još jednom preleti preko planine leševa da bi politički preživio. Za razliku od njega, ja istinski pozivam da se utvrdi postoji li odgovornost, počev od policije, sudova , tužilaštva, bezbjednosnog sektora, ministra, Vlade, preko gradonačelnika i Skupštine Prijestonice, ali i čitavog društva - rekao je lider DNP.

- Crna Gora mora dobiti odgovore, i ako je cijena cetinjske istine, da svi mi podnesemo ostavke, smatrajte da sam je podnio. Ali na ostavku i odgovornost ne može pozivati Milo Đukanović koji je u ove tri decenije obesudio, poharao, obeščastio i zakrvio Crnu Goru, da bi mu svaki trag, da je pravde, vodio prvo u tužilaštvo, a onda u Spuž. Zato pozivam na odgovornost i one koji ga nijednom nisu pozvali bar na informativni razgovor, jer ako Đukanović ni za šta nije sumnjiv, onda smo mi sumnjivi, makar zbog toga što smo ga sve vrijeme neopravdano i lažno sumnjičili - kazao je Knežević, pa nastavio:

- Uhapsite bar nas koji mislimo da Đukanović treba da bude uhapšen. Nije pošteno da i on i mi budemo na slobodi. Pozivam i na odgovornost one koji decenijama Cetinje i njegove građane ubjeđuju da smo im mi krvnici veći nego što su bili Bušatlije, Latasi, austrougarski i talijanski okupatori, protiv kojih su se naši preci zajedno borili i ginuli. One koji preko Fejsbuka i Instagrama Cetinjanima objašnjavaju da smo im spremili kame, jame i žice, da ih za šaku dinara i rubalja, u slavu “srpskog sveta” genocidiramo i raselimo. A onda organizovano pođu na Tompsonov koncert u Dubrovniku, i u psihotičnom delirijmu “samoodbrane” pjevaju o klanju Srba da se i sam Tompson prenerazio - podsjetio je predsjednik DNP-a.