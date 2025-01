"Čim Hrvati o nečemu razmišljaju u vezi sa Srbijom, to znači da ih žulja i boli, te je to samo kompliment predsedniku Vučiću i pokazuje da se on dobro bori za našu stvar. Ta patološka potreba hrvatskih političara da na napadima na Srbiju grade svoje pozicije već je hronična i žalosno je što hrvatsko društvo mora da trpi to od svoje političke elite. Da zlo bude veće po njih, oni imaju antagonizme sa svima u susedstvu, a mi smo im najveći problem jer teško mogu da pobegnu od činjenice da su nastali od zločina, i to je frustracija koja opterećuje sve njihove političare i sužava im mogućnost racionalnog sagledavanja", ističe Miletić.