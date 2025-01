O "Blokadnoj kuharici nedavno je govorila predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i naglasila da taj priručnik u potpunosti objašnjava situaciju u Srbiji i studentske proteste, te da je to oruđe za ostvarivanje strateškog cilja Hrvatske - rušenje Aleksandra Vučića. Ona je objasnila da Hrvatska želi da na vlasti u Srbiji vidi one koji su već bili na vlasti, a koji su žmurili na sve zločine nad Srbima i koji su se izvinjavali Hrvatskoj.

"Žele da se vrate te `građanske i demokratske` snage, mada to nikakve veze sa građanstvom i demokratijom nema. Oni žele da se vrate oni koji su ćutali na Oluju, ćutali na Bljesak, koji su se budili sa Severinom, kojima je Hrvatska bila sve i svja, a ne Srbija. Zato oni ne žele Aleksandra Vučića. Ja molim ljude u Srbiji da se probude. Kako su počeli ovi protesti i blokade? Blokadna kuharica, tako su počeli protesti studenata. Hrvatskom knjigom, za koju su mnogi tada pričali da se na osnovu nje sprovode blokade fakulteta u Srbiji. Pošto ovo što mi gledamo u Srbiji nikakve veze nema sa našim zakonima i studentskim parlamentima. Plenumi postoje u Hrvatskoj, evo ih u Blokadnoj kuharici, a danas se studenti u Srbiji organizuju u plenume. Jedna tačka u sadržaju glasi - tlo je plodno, šta dalje? Vi čitate blokadnu kuharicu i potpuno razumete šta se dešava na našim fakultetima. To je okupljanje na Slaviji koje nikakve veze sa studentima nema, već je potpuno političko okupljanje koje samo za cilj ima rušenje Aleksandra Vučića. Dakle, od Blokadne kuharice došli smo do smene Aleksandra Vučića, a istovremeno se to poklapa sa strateškim ciljem Hrvatske", rekla je tada Brnabićeva.