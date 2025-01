List Danas je bez jezičkih intervencija, dakle na hrvatskom, počeo juče da objavljuje pomenuti priručnik u izdanju Centra za anarhističke studije iz Zagreba. "Blokadna kuharica" počinje predgovorom, u kom se napominje da se saveti iz ovog uputstva mogu primeniti i na druge fakultete u Hrvatskoj i van nje, ali i na fabrike i druge kolektive. U predgovoru piše:

"Svrha je ove "Kuharice" detaljno opisati kako je funkcionirao Filozofski fakultet u Zagrebu tijekom blokade u proljeće 2009, kada je fakultet bio pod kontrolom studenata 35 dana. S obzirom na način na koji je to izvedeno, preciznije je ono što se popularno zove "blokada" zvati "studentskim preuzimanjem kontrole nad fakultetom". Opis ustroja studentske kontrole nad fakultetom podastire se iz dvaju razloga. Jedan je razlog, manje bitan, čisto povijesne naravi - iz želje da se zabilježi kako je to izgledalo. Drugi je, i puno važniji, to što na taj način želimo predstaviti svoja iskustva te tako možda pomoći studentima drugih fakulteta (pa i članovima drugih kolektiva, npr. tvornica) u zemlji ili izvan nje da naprave to isto".