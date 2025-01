- Opozicione stranke su i danas okupile više od 12.000 ljudi. Najveća procena je 13.700. To je ogroman broj ljudi. Uglavnom je fotografija snimljena dronom. To je broj ljudi za poštovanje. Izneli su ukratko neke svoje stavove i to je to. To ljudi vole da se gađaju ciframa 100.000, miliona. Pustite te priče. Znate šta je kad skupite 300 ljudi, 500 ljudi? Nije to malo. Dobro, i mediji su na neki način krivi za to zato što odmah krenu u prebrojavanje. Mislim da je ovo prvo o čemu smo govorili mnogo važnije za našu zemlju.Sve ovo što se u svetu događa. Za mene je tu važno da vidimo njihovu nameru i tu vojvođansku platformu. I to znamo da će da rade. I Gruhonjić, i Ješić, i naravno Čanak, to ima posao, on to nikada nije ni krio za razliku od drugih.