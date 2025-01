I sve to, dragi moji, zakon ubraja u tzv. sopstvene prihode, kojim fakulteti raspolažu samostalno i po sopstvenom nahođenju i koji velikim delom završavaju u džepovima profesora. Mimo toga što im osnivač, tj. država, obezbeđuje materijalne i bilo koje druge troškove, opremu svake vrste, usavršavanje i, pazite sad – plate u skladu sa kolektivnim ugovorom! A onda im se na tu i takvu platu od države dodaje još najmanje dvaput toliko od studentskog harača, još bonus ako je taj šef katedre ili odeljenja, pa bonus za staž, plus projekti, a nedajbože ako je dekan ili prodekan za nešto. Jer nikad nije stvarno dovoljno, samo gramzivost i halapljivost, uzimaj, kradi, zgrći, još, još i još uz aplauz istih tih naivaca od kojih uzimamo! Pa gde ćeš lepše.

Ali zašto bi se studenti uopšte i bunili protiv profesora i zahtevali rasterećenje svog ionako skromnog budžeta, umesto da se bune protiv države koja profesorima navodno ne daje dovoljno, pa moraju, jadni, da uzimaju toliko mnogo od studenata? Zaista, ko je to još video da se preispituje autoritet onog koji ti daje znanje, a koji je, umesto toga, dao sebi za pravo da digne nos kao da je nešto najuzvišenije što postoji i da se na fakultetu ponaša kao da ti tu treba da si zbog njega kojeg hraniš, a ne on zbog tebe? Ili da ti slučajno padne na pamet da poremetiš sveti dekadentni ciklus i to večito vraćanje istog, po kojem na studijama ne bivaju nagrađeni nužno oni koji znaju više, već oni koji se najbolje ulizuju i dodvoravaju profesorima, koji su to ulizivanje i dodvoravanje nametnuli jer su i sami tu gde jesu i takvi kakvi jesu samo zato što su se, kao ti sad njima, dok su bili kao ti, nekom drugom ulizivali i dodvoravali? Pitajte Danijela Sinanija, on to zna najbolje.