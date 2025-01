Student Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu Jovan Babić je o vezama opozicije sa studentima koji blokiraju fakultete već ranije govorio, a nakon što je potvrđeno da je bilo tajnog sastanka u Novom Sadu kaže da su se njegove tvrdnje ispostavile kao tačne. On takođe tvrdi da s obzirom na to da su se "pojedinci hvalili kako će dobiti poslove kad sruše Vučića", to dokazuje da organizatori blokada očekuju od opozicije političke funkcije.