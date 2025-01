Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je da je usvojena žalba Srpske liste na sastav biračkih odbora pred izbore na KiM 9. februara, ali se i osvrnuo na svakodnevne poteškoće sa kojima se stranka i Srbi u južnoj pokrajini susreću

Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je da je usvojena žalba Srpske liste na sastav biračkih odbora i da očekuje da se danas održi nova sednica CIK-a gde bi se formirali novi birački odbori u skladu sa zakonima i izbornim pravilima.

„Naša žalba po pitanju sastava izbornih odbora je usvojena i to sa nekoliko sati zakašnjenja jer ni u oni u Prištini ne znaju šta da rade i koju prepreku da stave ispred Srpske liste da bi učestvovali na ovim izborima. Predstoji nova sednica CIK-a na kojoj se moraju formirati birački odbori u skladu sa zakonima i izbornim pravilima koja su na snazi. Očekujemo da se to desi danas zato što postoje rokovi za prijavu članova biračkih odbora i to je nešto što ne smemo prepustiti slučaju“, kazao je Simić u jutarnjem programu RTS.

On je dodao da je potrebno da postoji kontrola celokupnog izbornog procesa zato što postoji sumnja da glasovi Srpske liste mogli da budu umanjeni.

„Postoje određene sumnje da će režim u Prištini koristiti sve da umanji broj glasova koji idu Srpskoj listi, da smanji snagu srpskog naroda kako bi nakon ovih izbora ponovo u vlasti u Prištini bili neki Srbi koji nemaju nikakav legitimitet među Srbima na prostoru na Kosovu i Metohiji i koji će slepo slušati sve ono što režim u Prištini želi da čuje“, naveo je Simić.

On je kazao da su februarski izbori najvažniji za srpsku zajednicu na KiM zbog čega je potrebno „nikada snažnije jedinstvo“.

„Svakog dana se probudite i ne znate šta će Aljbin Kurti uraditi protiv srpskog naroda. Ipak, 25 godina nakon sukoba ovaj narod je stoički hrabro izneo sve prepreke koje su stavljene pred nas u želji da ostanemo i opstanemo na ovim prostorima. Srpska lista ima za cilj da okupi sve Srbe i da to je naše najače oružje protiv svih protivpravnih institucionalnih i vaninstitucionalnih pritisaka na srpski narod nekoliko godina unazad od kada je na čelu vlasti u Prištini Aljbin Kurti“, istakao je Simić.

On je naglasio da se kampanja Srpske liste vodi u izuzetno teškim okolnostima.

„Kolokvijalno rečeno na ovim izborima nama su vezane i ruke i noge, a mi se trkamo na 100 metara i to tako što treba da se borite i kroz institucije i protiv onih stvari koje ne možete ni da predvidite“, kazao je Simić.

Simić je dodao da Srbi na Kosovu razumeju težak trenutak i situaciju u kojoj su predstojeći izbori „nikada važniji“.

„Ovi izbori su nikada važniji za opstanak srpskog naroda na ovim prostora i zato nam je potrebno nikada veće jedinstvo i sloga. Da svi stanemo pod jedan bajrak, bajrak srpskog jedinstva, bajrak države Srbije da 9. februara glasamo i podržimo Srpsku listu pod brojem 112 jer to je jedini način da opstanemo i ostanemo na ovim prostorima u smislu odolevanja pritiscima koji će nesumnjivo biti i tokom kampanje, a verujemo da će nakon ubedljive pobede srpskog naroda i Srpske liste oni biti najgori“, ocenio je Simić.

Istakao je da je Srpska lista u proteklih 12 godina preživela „svaki mogući oblik institucionalnog i vaninstitucionalnog pritiska“.

„Nijednog trenutka nismo skrenuli sa puta koji podrazumeva borbu za interese srpskog naroda i države Srbije na ovom prostoru. To je nešto što jasno ističemo, kao što jasno ističemo jasnu podršku naše vlade, našeg predsednika Aleksandra Vučića jer ta podrška podrazumeva opstanak Srba na ovim prostorima“, istakao je Simić.

Podsetio je da je zahvaljući podršci Srbije više od 1.500 Srba je dobilo stalno zaposlenje i time mogućnost da opstane, a više od 683 miliona dinara je uloženo u zdravstveni sektor u prethodnih nekoliko godina, a više od 3.500 stambenih jedinica koje su izgrađene ili dograđene ili renovirane.

„Iza Srpske liste stoje rezultati, govore dela“, podvukao je Simić.

Komentarišući učešće na izborima još tri liste iz redova srpske zajednice, Simić je kazao da ne nude nikav program, već kao i kosovski premijer Aljbin Kurti koriste neistine i laži napadajući Srpsku listu.

„Ne smemo da dozvolimo podele. To je ono što žele neprijatelji opstanka srpskog naroda. Moramo da se ujedinimo, da se saberemo i moramo da imamo konačni cilj, a to je opstanak srpskog naroda na ovim prostorima u izuzetno teškim okolnostima. Srpski narod na KiM danas možda živi i najteže dane i godine“, istakao je Simić.

Komentarišući sinoćnu izjavu generalnog sekretara Natoa Marka Rutea da je u kontaktu sa Beogradom i Prištinom i da ne žele destabilizaciju zbog izbora na KiM, Simić je kazao da su provokacije prema srpskoj zajednici svakodnevne i da dolaze ne samo iz institucija nego i ektremnog dela albanske populacije koji su, precizirao je, uglavnom članovi Pokreta Samoopredeljenje.

„Ulicama sevene Kosovske Mitrovice Aljbin Kurti organizuje turističke ture. Organizuje svoje militantne aktiviste da dođu u čisto srpsku sredinu i provociraju naše majke, sestre, supruge... dobacujući im najpogrdrnije reči“, rekao je Simić.

On je dodao da je nedavno prvi put čuo da se Srbi u Severnoj Mitrovici osećaju kao manjina.

„Srbi trpe najrazličitije oblike nasilja i to ne samo od militantnih pripadnika Samoopredeljenja, već i od Kosovske policije“, rekao je on.

Podsetio je da se incidenti dešavaju i u drugim srpskim sredinama na KiM, kao što je to bio slučaj u Gračanici tokom Dana albanske zastave Albanci.

„Verujte ono što stoički trpi srpski narod na Kosovu i Metohiji pitanj je da li bi iko izdržao 25 dana ili 25 meseci, a kamoli 25 godina. To govori koliko je ovaj narod spreman da se bori mirno, demokratski za ono što valjda pripada svakome, da živimo u normalnom društvu, da živimo kao svoji na svome“, podvukao je Simić.

Podsetio je da se od dolaska Aljbina Kurtija na čelo Vlade Kosova dogodilo više od 500 etnički motivisanih napada uperenih protiv Srba, institucija ili imovine SPC



„To govori da Kurti, pošto nema šta da ponudi albanskim biračima on nudi ’osvajanje severa’. Jedino gola mržnja danas u Prištini je način da steknete političke poene, a ono što je posebno poražavajuće je da neki međunarodni predstavnici u Prištini kažu da je to normalni deo, folklor izbora“, zaključio je Simić.

Komentarišući eksploziju na vodokanalu Ibar-Lepenac i optužbe na račun srpske zajednice i Srbije, Simić je kazao da Srpska lista zahteva da se što pre objave rezultati istrage.

„Zahtevamo da to bude nezavisna, međunarodna istraga, da utvrdimo šta je to što se desilo jer to nije išlo u korist srpskog naroda. To je uradio neko ko je želeo da nanese štetu Srbima, neko ko je hteo da da izgovor Aljbinu Kurtiju da pošalje dodatne snage u čisto srpske sredine koje bi svakod dana radile ono što upravo rade: prebijali naše sugrađane, hapsili svakog ko nosi i amblem države Srbije i pokušavali da sprovedu okupaciju severa Kosova i Metohije, da sprovedu ono što Aljbin Kurti najavio mnogo godina pre nego što je došao na vlast i da pitanje odnosa Srba i Albanaca treba rešavati silom“, precizirao je Simić.