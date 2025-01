"Ne samo istraživanja, nego i izbori govore da je (Vučić) pobedio, dva puta je pobedio u prvom krugu. Kada imate situaciju da je predsednik Vučić najpopularniji političar, da ima najveću podršku, a da s druge strane to potpuno dezavuišu razni opozicioni ili aktivistički pokreti i partije, onda imate reakciju, koja znači ako je to tako, hajde da proverimo. Da proverimo i da budemo načisto sa tim, da li kao vlast imamo podršku ili nemamo", naglasio je Dačić i istakao da je to ideja savetodavnog referenduma.