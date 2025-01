- Ono što smo jesenas obećali ispunjavamo u najkraćem mogućem roku, počela je izgradnja prve faze vodovodne mreže od Malog Zvornika ka selu Radalj, od šest i po kilometara, rok za izvođenje radova je šest meseci i očekujem da do leta, perioda povećane potrošnje vode koji je dosta teškoća zadao ljudima, rešimo problem u najvećoj meri - kazao je Glišić.

- Želimo da stvorimo mogućnost da zatim uđemo u drugu fazu, od ukupno tri, kojima će, kad budu ralizovane, u potpunosti biti rešeno pitanje vodosnabdevanja u malozvorničkoj opštini. Prva faza vredi 133 miliona dinara, to je sveobuhvatan posao koji smo krenuli uprkos tome što nije najzgodnije vreme da se radi, poprilično je hladno, ali želimo da što pre načinimo prvi korak. Ljudima to mnogo znači za bolji život i rešavanje problema koji ih muči iz leta u leto. Zadovoljan sam dinamikom i načinom na koji smo uspeli da dođemo do rešenja. Moja poseta ima cilj i da kroz razgovor sa građanima vidimo šta još možemo da uradimo za njih – kazao je Glišić koji je potom posetio OŠ ‘’Braća Ribar’’ u Donjoj Borini.