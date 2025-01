Tri nedelje uoči izbora na Kosovu i Metohiji i nikad većih pritisaka na Srbe i Srpsku listu od strane Prištine, potpredsednik Srpske liste Dalibor Jevtić u intervjuu za Kurir kaže da od premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija nikad ništa dobro i nisu očekivali niti očekuju. On se, ukazuje, svim silama bori da onemogući učestvovanje Srpske liste u izbornom procesu, te ne sumnja da će do kraja izborne kampanje udari na srpski narod, pa samim tim i Srpsku listu biti sve jači, da će koristiti sve metode kako bi onemogućio Srpskoj listi osvajanje svih 10 mandata.

Priština, odnosno Aljbin Kurti na svakom koraku sapliću Srpsku listu, čineći joj uslove za učešće u izbornom ciklusu maltene nemogućim. Šta po tom pitanju očekujete do kraja kampanje?

- Od Kurtija nikad ništa dobro nismo očekivali niti očekujemo. On se svim silama bori da onemogući učestvovanje Srpske liste u izbornom procesu. Ne sumnjam da će do kraja izborne kampanje udari na srpski narod, pa samim tim i Srpsku listu biti sve jači, da će koristiti sve metode kako bi ne samo onemogućio Srpskoj listi osvajanje svih 10 mandata već da bi pomogne svom sufleru i miljeniku, onom koji Kurtiju pomaže u ostvarivanju njegovog sna koji se zove "velika Albanija", Nenadu Rašiću da nam otrgne neki mandat kako bi Kurti nastavio da govori o nekakvom multietničkom Kosovu i priča bajke kako ga Srbi poštuju, navodeći primer jednog propalog kockara koji je oko sebe okupio neke Srbe slične sebi, koji za sitan lični interes rade protiv interesa srpskog naroda i protiv države Srbije.

Kad govorimo o pritiscima, u sredu je zatvoreno više srpskih institucija na Kosovu, uz jasnu poruku Prištine da ništa srpsko ne sme ostati na teritoriji KiM. Šta sad? Koje korake Beograd može da preuzme i mogu li oni dovesti do promene situacije na terenu?

- Etnonacionalista Aljbin Kurti sprovodi svoju politiku etničkog čišćenja srpskog naroda na prostoru Kosmeta. U normalnim društvima u 21. veku nakon četiri godine vladavine onaj ko je bio na vlasti bi u izbornoj kampanji otvarao nove puteve, prikazivao rezultate svoje vladavine i uspehe u ekonomiji, socijalnoj politici, investicijama i svemu onome što jedna normalna vlast treba da radi. Međutim, Kurti nema rezultate niti na jednom od navedenih polja i jedino što nudi svojim biračima jeste etničko čišćenje Srba na Kosmetu. Njegova prva poruka prvog dana izborne kampanje bila je da za Srbe ima policiju i vojsku. Ta poruka nije uplašila Srbe, ali je ona još jedan Kurtijev šamar međunarodnoj zajednici, baš kao što je i nezakonita akcija zatvaranja zgrada u kojima su se nalazile srpske institucije suštinski Kurtijeva poruka međunarodnoj zajednici da on može da radi šta god hoće, diktatorski sprovodeći svoju etnonacionalističku politiku. S druge strane, naša država Srbija, zvanični Beograd je uvek uz svoje građane, uz svoj narod. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković su vrlo jasno rekli da niti jedan od zaposlenih u okviru ovih institucija neće ostati bez plate. I ne samo to, država Srbija će u narednom periodu otvarati još novih radnih mesta, pružati i finansijsku i svaku drugu pomoć srpskom narodu i svim lojalnim građanima Republike Srbije na KiM. To su konkretni koraci i najbolji odgovor u ovom trenutku od strane Beograda. Kurti može da zatvori zgrade, ali institucije čine ljudi, Srbi na Kosovu i Metohiji su država Srbija na Kosmetu.