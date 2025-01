"Na KiM je sve više kriminala, i to i u južnom delu. Imamo zabeleženo samo ovih dana na desetine aktova nasilja, pljački, kriminala druge vrste i slično, te je to prava epidemija u sistemu premijera prištinskih institucija Aljbina Kurtija. To ne čudi jer je tzv. kosovska policija koncentrisana na severu Kosova, oni ovde traže virtuelni kriminal a svi su u funkciji pritisaka na Srbe kako bi ostvarili svoje ciljeve, a to je etničko čišćenje Srba, koji su im glavna prepreka u stvaranju velike Albanije. Takođe, proteklih godina je izdato na hiljade dozvola za oružje Albancima. I šta onda očekivati?! Cilj ove prištinske vlasti je osvajanje izbora, a u tome imaju podršku međunarodne zajednice, koja ih ni za šta ne kažnjava, i u tom smislu ne treba ništa očekivati ni od njihovog pojačanog prisustva", istakao je Ivanović.