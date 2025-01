"Drugi put u poslednjih četiri dana se plenum studenata Medicinskog fakulteta u Beogradu javno ograđuje od svog kolege, Miloša Pavlovića, momka koji ima 21 godinu, studenta treće godine ovog fakulteta, sa prosekom 10,00 . Prvo su to učinili 24. januara, nakon što je govorio na skupu u Jagodini i govorio o želji da uči i potrebi za dijalogom, solidarnošću i zajedništvom, a drugi put sinoć, nakon njegovog gostovanja u debatnoj emisiji na RTS. Istovremeno, plenum se nije oglasio niti osudio nasilni upad dela studenata i prekidanje Svetosavske akademije Matice srpske , nije osudio pretnje koje isti taj njihov kolega Miloš Pavlović dobija svakodnevno, samo zato što se usudio da iznese svoj stav, nisu se čak ogradili ni od podrške koju im je uputio Aljbin Kurti, iako su im molbu da to urade javno uputile njihove kolege, studenti sa Univerziteta u Prištini, izmeštenog u Kosovsku Mitrovicu", objavila je Brnabićeva na mreži X, odnosno nekadašnjem Tviteru i dodala:

"Umesto svega toga, osetili su potrebu da se ograde od stavova mladića od 21 godine, i to čak dva puta u četiri dana! Mladi prvi treba da stanu u odbranu slobode govora i misli, u odbranu ljudi koji imaju različito mišljenje i njihovog prava na to mišljenje, u odbranu institucija kakva je Matica srpska, prvi koji će pokazati solidarnost kada se neko napada i targetira – posebno ako taj neko ima drugačije mišljenje od njih ili je na bilo koji način drugačiji. To je demokratija, to je solidarno i pravedno društvo. Plenum, ovakav kakav je, je model netransparentnog anarhizma i totalitarizma i prilično sam sigurna da će, kada to uvide, mladi ljudi odbiti da u tome učestvuju ili će odlučiti da takav model menjaju. U suprotnom, znaćemo da težimo kukavičkom društvu u kome uvek napadate slabije, društvu jednoumlja u kome, doduše, nema podela - pošto niko ne sme da misli drugačije. Nikada Srbija nije bila takva zemlja, niti će ikada biti!"