Građevinski fakultet u Beogradu izgradio je visoki zid ćutanja između javnosti i sopstvene uloge u aktuelnim studentskim blokadama. Kurir već nekoliko dana pokušava da razreši zbrku oko zahteva studenata ispunjenih od strane države i odugovlačenja studenata u blokadi da se to uvaži i nastavi regularna nastava na fakultetima.

Zbog izuzetne zainteresovanosti javnosti da se društvene tenzije umire, naša redakcija i dalje insistira na transparentnosti svih aktera, a posebno onih koji mogu odlučujuće da utiču na prevazilaženje napetosti u društvu. Jer kao što se moglo sumnjati u namere Vlade do trenutka dok nije dala sve odgovore i time ispunila sve studentske zahteve, isto se može i mora primeniti i na drugu stranu, koja odbija da bude transparentna i da odgovori na pitanja koja su joj upućena . Kurir se zato juče ponovo obratio dekanu Građevinskog fakulteta Branislavu Bajatu i pitao ono što bi trebalo od starta da bude jasno saopšteno: koji profesori čine tim koji analizira dokumentaciju u vezi s nadstrešnicom, ko je izabrao taj tim i koji organ verifikuje nalaze, odnosno da li odluke donosi Veće redovnih profesora, Veće šefova katedri, Veće upravnika radnih jedinica ili Nastavno-naučno veće ?

Saopštenje koje je dekan Bajat prethodnog dana potpisao i poslao u javnost jeste dobrodošlo, jer su nam sada potrebne i takve informacije od Građevinskog fakulteta. Međutim, uz to je neophodno i da se jasno kaže koja to grupa ljudi i po kojoj metodologiji kroji ono što će praktično biti konačna odluka o ispunjenosti zahteva, a to je ništa drugo nego odluka o prestanku blokada. Ko je ta grupa koja može da kaže, ali neće da kaže, da nema više osnova za blokade, jer su svi zahtevi ispunjeni?