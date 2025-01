ISTRAŽUJEMO! KAKO DO DIJALOGA Šta nije ispunjeno od studentskih zahteva i koja strana to sprečava

Politika ISTRAŽUJEMO! KAKO DO DIJALOGA Šta nije ispunjeno od studentskih zahteva i koja strana to sprečava

S obzirom na to da je država odgovorila na zahtev Građevinskog fakulteta i objavila dodatnu dokumentaciju, da li je sada ispunjeno ono što ste tražili?

Jasno je da su čelnici Građevinskog fakulteta odlučili da zadrže netransparentnost u javnoj sferi, a najmanje što smo od njih očekivali jeste pokušaj neveštog spina kroz optužbe o targetiranju profesora. Draga gospodo, ne radi se ovde o targetiranju, već o našem pokušaju da saznamo istinu, da dođemo do tačnih i jasnih informacija jer smatramo da su one od interesa za celokupnu javnost. U situaciji kada vi izbegavate da pružite te informacije, na nama je da istraživanjem dođemo do njih i objavimo ih.