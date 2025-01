"Može da nekim svojim ličnom ekspertizom i harizmom pokuša da odobrovolji Beograd i Prištinu , ali on lično će biti onoliko jak koliko je Brisel uticajan . U trenutnoj konstalaciji snaga u Evropi i svetu, posebno na Balkanu, čini se da je presudan faktor Vašington. I ako on dobije podršku Vašingtona onda će imati izvesnu težinu. Ako ne dobije, ili ako Vašington prosto ne bude interesovao briselski dijalog što se negde može naslutiti iz spoljne politike Donalda Trampa, barem njegove retorike, čini se da Balkan neće biti ni na poslednjem mestu spoljno-političkih prioriteta Vašingtona, a samim tim će i uticaj Sorensena biti srazmeran uticaju Brisela i EU koji neće biti prevelik", naveo je Radojković za Kosovo online.

"Ono po čemu bi mogao da se razlikuje od Lajčaka je što je izvesno vreme proveo na Kosovu i Metohiji i to u ono vreme koje je bilo izuzetno tenzično i negativno, nasilno po Srbe, Rome, Aškalije... To je period Martovskog pogroma. On zna koji su sve aduti u rukama Prištine. On dobro poznaje Balkan, imao je svoju službu i u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu, dakle poznaje čitav region i sa te strane on će možda moći da govori jezikom koji je razumljiviji lokalnim akterima", precizirao je Radojković.