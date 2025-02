Dodaje da organizatori protesta u Vojvodini "to ne stavljaju u prvi plan.

"Oni to ne stavljaju kao, da kažem, prvu tačku te njihove platforme, ali vrlo lukavo i vrlo opasno, to zavijaju u oblandu sveukupnih zahteva ili svega onoga što oni očekuju od promena u Srbiji, pa za njih promene u Srbiji su i dezintegracija Srbije, odnosno pravljenje neke federalne Srbije. To je korak ka otcepljenju Vojvodine, sledeće bi bilo da ta Republika nije zadovoljna svojim statusom, da misli da treba da se drugačije urede stvari, sve ono što smo videli oko Crne Gore, mislim, scenario je manje više isti, ja sam o tome pričao...", poručio je Vučević.