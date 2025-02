- Ako su tačni navodi iz objavljenih mejlova, to samo potvrđuje da su ceo taj projekat suštinski vodili doskorašnji premijer Vučević i predsednik Vučić, a svi ostali u lancu izvršavali njihova naređenja, nažalost, zanemarujući ponekad i pravila struke i propisane procedure.

Ukoliko bismo primenili istu vrstu zaključivanja koju promovišu Radar i profesor Kuzmanović, mogli bismo da kažemo da je on suštinski slagao studente da će objavljena dokumentacija o nadstrešnici otkriti nekakvu strašnu i kompromitujuću činjenicu. Istraživanje Kurira o pravoj ulozi Kuzmanovića i njegovim motivima, o kojima smo pisali, navode na ozbiljnu sumnju da je on taj koji je od početka upravljao procesima na Građevinskom fakultetu, a koji su bili ključni za stvaranje uslova da se blokada univerziteta veštački održi, uprkos ispunjavanju studentskih zahteva. Kuzmanović je, ukazuju naša saznanja, preko studenata i uticaja koji je imao na njih praktično diktirao šta će biti studentski zahtevi, a onda, kada su se ispunili, ispostavljao dodatne i tako stvarao sve veću maglu oko onoga šta su studenti u blokadi tražili, a šta su dobili.

I dalje je nepoznanica kako je Kuzmanović, čija su uža specijalnost hidrotehničke konstrukcije, uspeo da u svoju agendu uključi i Građevinski fakultet kao instituciju. Pitamo se čime je ucenio dekana Građevinskog fakulteta Branislava Bajata i kako je uspeo da ga drži u šaci da uporno ćuti na ključna pitanja koja mu zainteresovana javnost postavlja i izdaje saopštenja u kojima praktično brani Kuzmanovićeve akcije. Sve što smo dosad saznali i objavili navodi na sumnju da je reč o personalnom ratu Vladana Kuzmanovića koji vodi za sebe ili za račun nekog drugog. Sve upućuje na to da je on zadužen za politizaciju čitave ove stvari, jer što je veća konfuzija, za koju je on zadužen, veći je i prostor za upliv različitih interesa.