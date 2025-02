Ove godine se čak šest lista nadmeće za 10 zagarantovanih mandata za srpsku zajednicu na Kosovu. Srpska lista , na čelu sa Zlatanom Elekom, do sada je neprikosnoveno osvajala ove mandate.

"Ako se rasipaju glasovi i ako to dolazi na više strana, makar ljudi imali najbolje namere, teže će biti ostvariti svoja prava i odbraniti se u Prištini, jer će to onda Kurti koristiti da igra na kartu srpskih razmimoilaženja i podela, koje su nas često koštale u prošlosti", istakao je Garić za RTS.

On je rekao da je za Srbiju i srpski narod od ključne važnosti to što izaslanik predsednika SAD za specijalne misije Ričard Grenel zaista uvažava prava Srba u AP Kosovo i Metohija i vidi na koji način su ugroženi, jer, kako ističe, na osnovu toga možemo da gradimo veru u to da će stvari da se pomeraju na bolje.