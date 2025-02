Dejan Šoškić je izabran za predsednik Saveta NBS 26. marta 2009, a s mesta direktora CIF povlači se tek 17. jula iste godine, što pokazuje da je skoro četiri meseca istovremeno sedeo u ovoj državnoj instituciji i na rukovodećem mestu privatne firme. Uz to, on je u trenutku kada je izabran za predsednika Saveta NBS bio i član Ekonomskog saveta predsednika Vlade Srbije, što je još jedna neregularnost, s obzirom na to da Zakon o NBS štiti autonomiju centralne banke i ne dozvoljava da članovi Saveta NBS budu istovremeno i članovi Vlade Srbije.