"Protiv srbomrzca Bernar Henri Levija, koji je aktivno učestvovao u nacifikaciji srpskog naroda i širom sveta promovisao bombardovanje Srbije 1999, pokrenuta je istraga zbog “ilegalnog prisvajanja interesa” prilikom snimanja svojih filmova, među kojima je i probošnjački film “Bosna” iz 1994. Levi je duže od 31 godinu (!) bio na čelu nadzornog odbora javne televizije “Arte” koja je za to vreme finansirala njegove propagandne filmove. Levi je anatemisao sve nas koji smo branili Srbiju u Francuskoj i svojim uticajem cenzurisao srpski glas u mnogim medijima. Pao je Levi, kao USAID i NED. Točak se okreće. Spremni smo. ", napisao je Gujon na X-u.

Francuski filozof, nagrađivani pisac, novinar, kritičar društva, advokat etike i pravde. To je ukratko Bernar-Anri Levi, pripadnik visokog francuskog društva i po bogatstvu i po obrazovanju.

"Mislio sam da je Milošević naneo štetu ovoj zemlji i ovom regionu. Ja sam se od početka 90-ih zalagao za političko rešenje protiv Miloševića. Trebalo je uraditi sve da se Balkan oslobodi od Miloševića, jer je on bio ratni huškač. Milošević je živeo od rata a drugi su od rata umirali zbog njega. To je bio moj stav za vreme rata u Bosni, za vreme rata na Kosovu, a to sam došao i da kažem ljudima u Beogradu 2001. godine", rekao je Levi u Beogradu 2017. kada je ponovo došao i dobio poklon - tortu u lice!