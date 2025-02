Ministar kulture Nikola Selaković izjavio je danas da u Srbiji imamo društvenu, ali ne političku krizu, iz koje se isključivo izlazi dijalogom do koga mora da dođe.

"Iz ove situacije se jedino i isključivo izlazi razgovorom, jedino i isključivo dijalogom. A mora da dođe do njega. Pričaće. Treba da pričaju oni koji su u stanju da donose ozbiljne i važne odluke", rekao je Selaković na TV K1 govoreći o protestima studenata koji blokiraju fakultete.

On je dodao da je kriza u Srbiji društvena, ali ne politička, jer, kako je istakao, imamo vladu u ostavci, ali vladajuća koalicija ima apsolutnu podršku u Narodnoj skupštini. Selaković je istakao da Univerzitet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici nije u protestu i ukazao da su oni veoma dobro svesni da je stub opstanka srpskog naroda na severu KiM Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici .

"Zamislite da ga nema. To ne želim ni da zamišljam. Ali su tu ljudi koji su okusili koliko je to teško kada nemate državu u svojoj punoći, onoliko koliko je imate u Beogradu, koliko je imate u Novom Sadu. Dakle, mora da se sedne i mora da se razgovara. I što pre", rekao je Selaković.

On je podsetio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da imamo trenutno ekonomske probleme zbog svega što se dešava prethodnih meseci.

"Neko je želeo da nam nanese ekonomske probleme. Neko je želeo da od Srbije, koja je apsolutni lider po stranim direktnim investicijama u ovom delu Evrope, snizi nivo tih investicija. I to su uspeli. I u januaru i u februaru ove godine. I to će osetiti čitava država. Ja ne mislim da studenti koji protestuju, koji su nezadovoljni različitim stvarima, da oni to čine da bi oslabili svoju zemlju. Ali nekome odgovara da zloupotrebljava i studente, jednu tragediju koja se dogodila u Novom Sadu, da sprovodi ono što jeste njegova, njena, njihova politička agenda. A ta politička agenda za cilj ima slabu Srbiju", naveo je Selaković.