Potpredsednik SAD Džej Di Vens je pre nekoliko dana na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu najavio veliko povlačenje američkih trupa iz Evrope, a u Prištini je to shvaćeno kao direktna najava gašenje američkog vojnog kampa Bondstil kod Uroševca.

"Amerikanci su davno pokazali, još pre prve dekade 21. veka, nedostatak želje da borave na Kosovu. Srpski nacionalni mit je priča o Bondstilu. Zapravo, davno je već otvorena tema u Vašingtonu da bi mogli da odu s Kosova, jer to nije njihov problem. Trampov pragmatičan odnos lako bi mogao da dovede do toga da kaže: "Što mi tamo držimo neki bataljon u Bondstilu i šta oni zapravo tamo rade? Da li je to evropski problem? Da. Da li Evropa strahuje od problema na Balkanu? Da. Pa neka se Evropljani bave tim problemom" kazao je Radić za Kosovo onlajn.