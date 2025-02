Od najave zaokreta u američkoj spoljnoj politici, o čemu je svet slušao tokom cele predizborne kampanje Donalda Trampa, do revolucionarnih poteza koje on upravo povlači kao novi predsednik SAD nije prošlo mnogo vremena, a već je na stolu povlačenje njegovih vojnih trupa iz Evrope. "Vašington ima novog šerifa", rečenica je kojom je potpredsednik SAD Džej Di Vens pre nekoliko dana na Bezbednosnoj konferenciji u Minhenu uzburkao strasti među liderima EU i vrlo oštro nagovestio da ništa više neće biti isto u globalnim odnosima .

"Bio bi to znak da nije američki interes da ima bazu na teritoriji Republike Srbije. Za nas je važno da Bondstil ne potpada pod Kfor i da se ovim ne dovodi u pitanje prisustvo međunarodnih snaga koje je garantovano Rezolucijom UN 1244. Zatvaranje Bondstila bi značilo da Amerikanci odlaze s naše teritorije i to je nešto što potvrđuje naš stav o suverenitetu Srbije. Za nas bi to bio dobar znak. To je na liniji promene politike koja dolazi iz Vašingtona i gde dosadašnja politika Prištine nema podršku. To bi prvo značilo da američki interes ne podrazumeva podršku prištinskim vlastima po svaku cenu i drugo, da im na ovim prostorima ta baza ne treba. U svakom slučaju je znak da im oni nisu među prioritetima", objašnjava Milivojević.