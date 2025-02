"Dvadeset jedan milion dolara na birače u Indiji. Zašto je bilo potrebno da potrošimo 21 miliona dolara na to? Pa, verovatno su pokušali da izaberu nekog drugog. Treba da saopštimo to indijskoj vladi, jer kad čujemo da je Rusija potrošila u našoj zemlji oko dva dolara, to je velika stvar, zar ne? Moskva je objavila reklamu na internetu za dve hiljade dolara i to je jednostavno ogromno dostignuće! Bio je to potpuni proboj! A mi 21 miliona dolara na izbore u Indiji", rekao je Tramp i nasmejao publiku.