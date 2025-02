Plenumi studenata u blokadi , iako nastali van zvaničnih i postojećih fakultetskih institucija, narasli su tokom ovih protesta do pojave kojoj se pripisuju ovlašćenja bez ikakvog uporišta u zakonu ili makar praksi. Čitava stvar u vezi s plenumima toliko se izdigla iznad svega da smo došli do apsurdne situacije da je celokupna studentska populacija manje važna od plenuma, da je od javnosti Srbije preče mišljenje plenumaša, pa i da rektor Univerziteta u Beogradu polaže račune prvo plenumima, a onda možda i nama.

S tim se ne slaže profesor Pravnog fakulteta Vladan Petrov , koji kaže za Kurir da svi treba da imaju pravo na uvid u izveštaje za koje je cela nacija sada zainteresovana. On napominje da su za njega važni autoritet univerziteta, transparentnost izveštaja i svi studenti, a ne samo oni koji učestvuju u plenumima.

"Za mene kao profesora svih studenata važan je podjednako i interes studenata koji nisu u blokadi. Za mene kao običnog građanina važna je informacija o sadržini izveštaja ekspertskih radnih grupa kad budu sačinjeni. Transparentnost i dijalog pre plenuma u demokratskom društvu. To je suština. Sa stanovišta transparentnosti u jednom demokratskom društvu moramo da znamo kako su ove grupe formirane, ko ih čini, šta je tačno njihov mandat, kako rektor kaže, ili šta su njihova ovlaštenja. Takođe, moramo da znamo vrlo precizno u kom roku možemo da očekujemo njihove izveštaje. Dalje, ako su to univerzitetska tela, odnosno osnovana od strane Proširenog rektorskog kolegijuma, njihovi izveštaji moraju biti odmah stavljeni na uvid javnosti. To je transparentnost kao jedan od ključnih uslova u demokratskom društvu. Ja od univerziteta očekujem taj nivo društvene odgovornosti", naglašava Petrov.