Politički analitičar i profesor na Dejan Vuk Stanković smatra da, iako će usvajanjem u Skupštini Srbije izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju, biti ispunjen četvrti zahtev studenata , to ne znači da će biti ukinute blokade, s obzirom na to da, kako je istakao, niko ne zna šta se dešava na plenumima.

On je dodao da to pokazuje da svi ti zahtevi u stvari sabiraju u jedan zahtev, a to je, kako je naveo, da dođe do promene legitimne i legalno izabrane vlasti. Prema rečima Stankovića, taj zahtev je kamufliran kroz studentsku pobunu i četiri studentska zahteva.