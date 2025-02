"Onaj ko pregovara mora da se vodi principom da ništa nije dogovoreno dok sve nije dogovoreno. Ovde je vlast ispunila njima tu četvrtu tačku, sve su se dogovorili, i to je nešto što se tiče samo univerziteta. I inače uvek podržavam da država da sve što može za prosvetu, jer je to nama najvažnije nacionalno pitanje. Tu postoji deo u kojem su se profesori dogovorili o svojim platama. To mi malo deluje lihvarski i čini mi se da će to studenti da vide, da su njihovi ostali zahtevi oslabljeni. Sa stanovišta onoga što studenti traže i što se od njih može čuti, mislim da im je univerzitet zaparao džemper, jer se separatno dogovorio. Vlast sad očekuje da se nastavi školska godina", rekao je Gajić za Kurir TV.

Na tragu onoga što je radio Ćuta kad je za političkog neprijatelja odredio "Rio Tinto" i razvojnu šansu Srbije da na litijumu ugrabi kompatibilnu prednost u globalnom poretku, studenti u blokadi targetirali su - ekonomiju. To samo po sebi nema nimalo smisla, jer se ovom blokadom kritičnih magistralnih pravaca stvara šteta upravo ekonomskom razvoju zemlje, ugrožava se transport robe, onemogućava kretanje ljudi i odlazak na posao, kvari se investiciona klima... Od studentske pobune za pravedniju Srbiju s početka protesta došlo se do nametanja jednog rušilačkog koncepta koji s principima njihove borbe nema ama baš nikakve veze.

"Svaka blokada magistralnih puteva je značajan udarac na ekonomiju. To usporava protok robe i ljudi. Mnoga preduzeća zavise od redovnih isporuka, građani treba da putuju do svojih radnih mesta... Sve to vrlo loše utiče. Veliki deo građana, pa čak i oni koji su smatrali da su studentski zahtevi opravdani, pitaju se da li ti studenti hoće da im ukinu radna mesta. S druge strane, investicije su vrlo osetljiva tematika, jer investitori, ukoliko vide da u nekoj zemlji ne mogu normalno da posluju, oni biraju neku drugu destinaciju. Dakle, ako se to zaista bude ozbiljno sprovodilo, moglo bi da dovede do gubitaka u privredi, a onda ne razumem kako će moći da se ispuni zahtev o smanjenju školarina i povećanju plata. Nekako je to sve jedno s drugim u suprotnosti. Ovo je kap koja je prelila čašu i pravi duboke podele u društvu. Ostaće ti studenti sami, izgubiće godinu, a nanosiće se šteta onima od kojih ovo društvo živi. Trebalo bi energiju uložiti u prilagođavanje zemlje novim podelama u svetu i pronalaženje što bolje pozicije za Srbiju, ali nekome i u zemlji i van nje ne odgovara ekonomski jaka i prosperitetna Srbija", upozorava Rabrenović.