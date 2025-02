„To nije ponovni zahtev, to je zahtev koji su oni uputili još u novembru da dobiju status specijalnog gosta. Nije stavljeno na dnevni red u decembru, nije u januaru, za to smo se izborili, ali sada su stavili na agendu. Videćemo kako će proći ta sednica, svakako neće doći do glasanja nego će doći do razmene mišljenja", objasnila je ona za Tanjug.



Pantić Pilja je rekla da je srpska delegacija spremna da razmeni mišljenja sa ostalim parlamentarcima i da objasni iz kog razloga zahtev Prištine ne bi trebalo da se prihvati.



Istakla je da bi dodeljivanje statusa specijalnog gosta SE Prištini bila svojevrsna nagrada za režim kosovskog premijera Aljbina Kurtija.



Pantić Pilja je rekla da je do sada bio dobar odjek po ovom pitanju i od onih koji su priznali i koji nisu priznali Kosovo, zato što je srpska delegacija argumentima objasnila da bi dodeljivanje statusa specijalnog gosta SE Prištini u tom momentu bio svejvrstan bekap Kurtijevoj kampanji.



Prema njenim rečima, „status specijalnog gosta može da dobije samo država".



S obzirom na to da je ovaj zahtev uputio poslednji predsednik Skupštine Kosova, Pantić Pilja je rekla da je srpska delegacija uputila pisma svim poslanicima Političkog komiteta u kojem navodi da je potrebno sačekati i videti ko će biti novi predsednik skupštine u Prištini i da li će njegovi stavovi ići u drugom smeru.



Na pitanje kakvo je raspoloženje među članicama SE i kolike su šanse za to, Pantić Pilja je istakla da bi pitanje članstva Kosova u SE izazvalo određene podele, koje u ovom momentu nisu potrebne, jer je SE već dovoljno podeljen po određenim pitanjima.



Beograd je i u decembru uspeo da sa dnevnog reda sednice Političkog komiteta skine zahtev Prištine da dobije status specijalnog gosta u Savetu Evrope.