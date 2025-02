Zašto ona to radi zajedno sa supersilom SAD, koja sprovodi svoje političke interese na Balkanu i koja je tokom rata na Kosovu 1999. godine "zajedno sa NATO bacala bombe na Beograd?” I da li, s obzirom na veliku dijasporu sa prostora bivše Jugoslavije u Švajcarskoj, postoji opasnost da se takvim delovanjem uvozi strano delovanje , pita se "Veltvohe".

Krajem januara premijer Miloš Vučević je zbog toga podneo ostavku. Njega je na to naterao "bes naroda", preneli su mediji sa nemačkog govornog područja.

Da li je to ono što Švajcarska razume pod podsticanje demokratskog razvoja? Za njenog projektnog partnera SAD svakako isprovocirane promene vlasti nisu nikakav novi politički instrument. I što je manje poznato, nije ni za Švajcarsku.

Da li to možda ima veze s tim da predsednik Srbije Aleksandar Vučić do današnjeg dana nije prijatelj NATO-a i zato što Beograd neguje nešto opuštenije odnose sa Moskvom?

To bi otprilike bio geostrateški okvir u kojem se treba posmatrati švajcarsko-američka demokratska pomoć Srbiji.

Tamo to glasi ovako: "Ovaj projekat, koji se sprovodi u delegiranoj saradnji sa USAID-om podržava demokratski razvoj u Srbiji kroz podsticanje povoljnog okruženja za civilno društvo i jačanje njegove otpornosti. Poboljšava sposobnosti civilnog društva nadzora i zastupanja interesa, olakšavanje delovanja građana i vođenje konstruktivnog dijaloga sa vladom. Na kraju ovo vodi ka "otpornijem, inkluzivnijem i pluralističkom društvu"".

"Veltvohe" tu navodi da je “civilno društvo“pojam koji rado koriste nevladine organizacije u svoju korist, pri čemu je to često prevara. Većina nevladinih organizacija živi od vlada i delovanju po njenom nalogu.

To, pak, dalje postavlja pitanje: Da li to može da uradi i samo srpsko "civilno društvo"? Zar Srbi ne mogu da sami bez švajcarske i američke finansijske injekcije da razgovaraju sa svojom vladom? Da li ne mogu po slobodnoj volji učestvovati u izborima? Da li to nije demokratija? Mora li se srpska demokratija razvijati iz inostranstva novcem švajcarskih i američkih poreskih obveznika?