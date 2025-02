"Ako ga uporedim sa jevrejskim narodom, to je kao za nas večni grad Jerusalim. Kažemo da bez Jerusalima naš život nije život jer je to srce, srž naše nacije. To je početak početka, srce naše tradicije, naše kulture, naše istorije. Ne mislim da Srbi mogu da se odreknu Kosova. Ja ne bih odustao. Ne želim da se mešam u vaš posao, ali ne bih odustao jer je to deo koji je toliko važan, tako esencijalan. Ne možete odustati. Nikada, nikada", kazao je Grajf u intervjuu za Kosovo online.