Predsednik Vučić govorio je o do sada neviđenom nasilju u srpskom parlamentu

* "Sonja Ilić koja je u 8. mesecu trudnoće je dobro"

* "Mali Gavrilo postaće simbol otpora obojenoj revoluciji"

* "Uneli su dimne bombe u donjem vešu, na prevaru; i studenti će da beže od njih"

* Od 15. marta krećemo u formiranje pokreta, prva skupština na Vidovdan

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić bio je gost Nacionalnog dnevnika na TV Pink.

Predsednik Vučić govorio je o do sada neviđenom nasilju u srpskom parlamentu, ali i svim drugim aktuelnim temama.

- Mi smo planirali da govorimo o našim planovima i ekonomiji Srbije, kada smo se dogovarali za gostovanje... - rekao je predsednik, a potom zastao na sekund, u šoku zbog događaja u Narodnoj skupštini.

- Danas je težak dan za Srbiju, za svakog normalnog građanina ove zemlje. Prisustvovali smo nečemu čemu nismo od uspostavljanja višestranačkog sistema, dakle u poslednjih 35 godina - rekao je Vučić.

- U poslednjih 35 godina ovako nešto se nije dogodilo: Reč je o siledžijskom, huliganskom postupanju. Zahtevam krivičnu i pravnu odgovornost - rekao je Vučić.

O stanju trudnice Sonje Ilić, Jasmine Obradović i Jasmine Karanac

- Imam jednu dobru vest, a to je da je Sonja Ilić koja je u 8. mesecu trudnoće i iz Gračanice je, da je ona dobro, da je beba dobro. Ona sa svojim suprugom se muči, ovo je treći pokušaj vantelesne oplodnje i u trećem su uspeli da Sonja zatrudni i ona bi za nekih mesec dana trebalo da rodi sina. Dali su mu već ime i iščekuju ga željno, biće Gavrilo i po njihovom planu biće kršten u Dečanima. Negde sam video njenog supruga to me onako slomilo. Jasminu znam, hrabra je. Veoma hrabra žena i samo jednu reč mi je stigla reći, rekao sam "ne brini to je moj posao i moja briga", ali kad sam video muža Sonje Ilić, bilo mi je teško s njom da razgovaram. Njen muž mi je rekao "ako se nešto desi Sonji ili detetu, a gde ćeš ti Miloše Jovanoviću". To je rekao Srbin sa Kosova. Ja ga molim da to više nikada ne kaže, bez obzira što bih ja isto to rekao u toj situaciji - ispričao je Vučić.

- Miloša Jovanovića će da vide sa Jasminom Karanac, on je nju poprskao, jednu divnu ženu iz partije Rasima Ljajića. Pogledajte ovog bednika, nečoveka, koji se okrenuo da zaštiti sebe i svoje oči i prskao je ženi direktno u oči s namerom da joj nanese teške povrede. I onda bi ovakvi trebalo da vode državu. Oni protestuju i oni nam sole pamet svakog dana. Hvala svim poslanicima, a posebno hvala Ani Brnabić, koja se ponašala kao junak.

"Mali Gavrilo postaće simbol otpora obojenoj revoluciji"

- Simbol ovoga za vek i vekova ostaće mali Gavrilo. Da Bog da da sve bude dobro i da se uskoro rodi, on će biti simbol otpora obojenoj revoluciji i svima onima koji bi da slome Srbiju. Oni su napali žene. Uskoro će 8. mart. Šta će da kažu ženama? Još se mučim da kažem da će sa Jasminom sve da bude dobro, jer mi doktori ne daju još uvek to da kažem. Rodiće se Gavrilo i pobedio ih je Gavrilo - naveo je on.

"Uneli su dimne bombe u donjem vešu, na prevaru"

Uneli su dimne bombe na prevaru, jer se sad prave od kartona i plastike, doneli su ih u donjem vešu, otkrio je predsednik.

- Taj siledžija koji je naneo teške telesne povrede nekome ko mu ništa nije kriv osim što je držao štand, nije zadržan u pritvoru, odlukom žutih partijskih sudija, reformom iz 2009. godine postavljenim, iako je tužilac tražio pritvor. Danas su se ljudi pobunili, 500 ljudi je bilo u Senti, nikad toliko nije tamo bilo. Gnev i bes ljudi koje oni ne mogu da vide je promenio stranu. Molim samo ljude da budu mirni. Oni se uljuljkuju u sopstvene laži, preko svojih medija. Ni jednog sekunda u 60 ulica okolnih, ni jednog sekunda nije bilo preko 33 hiljade i to samo u tom sekundu u svih 60 ulica.

- Samo da vam kažem kolike su laži i čime se sve služe. Rekao sam da moraju da idu u radikalizaciju. Vide oni da oni padaju, da neće narod nasilje, da ljudi hoće stabilnost i mir. Da nam Miloš Jovanović bude predsednik Vlade? Nož je nosio pre dva dana kada je blokirao raskrsnice, danas je zamalo bez vida ostavio ženu, zamalo je ubio Jasminu Obradović. Kada to sve vidite, onda vam je jasno zašto ljudi počinju da gube strpljenje.

O istrazi na Pravnom fakultetu

Predsednik je govorio i o slučaju na Pravnom fakultetu o kom je u toku, kako je rekao, "teška istraga".

- Nekada su političari bili najnepopularniji u Srbiji, danas su to profesori i nastavnici, nezasluženo, iako većina časno radi svoj posao, ljudi su zamrzeli ovu divnu profesiju. Šta god da kažete, svuda će da im zvižde. Oni ne razumeju šta se događa u njihovoj zemlji jer žive u malom svetu RTS-a i Nove S, u kome su oni heroji. Ne vide šta se događa i kako vri u većinskoj Srbiji, bukvalno vri, ali ipak ne sme da nam se dogodi da im odgovamo na isti način. Moliću da se vidim i sa mužem Sonjinim i sa svima, da ljudi ne budu ogorčeni.

Predsednik je naveo i da oni ne žele dijalog.

- Plenumima je dostavljeno, to su građevinski i pravni fakultet, od ovog siledžije koji napastvuje devojčice od 18, 19 godina, uskoro ćete to da vidite, težak slučaj, teška istraga i mnogo bolna za mnoge devojke, u pitanju je Pravni fakultet u Beogradu...Napisali su da nisu ispunjeni zahtevi, a zašto, pa jer se nadaju revoluciji - rekao je Vučić.

"I studenti će da beže od njih"

- Ističe vam vreme da obavite prljavi posao za svoje gazde, za obojenu revoluciju. Vide da im ističe vreme i moraju tu nervozu da pokazuju. Nama se nigde ne žuri, a to da će na silu da osvoje vlast - neće. I sada će i studenti da beže od njih. Pobegoše danas od njih ulicom, samo da ih slučajno neko ne bi brojao zajedno sa Đilasom; Marinikom, Aleksićem, Ponošem i ostalima.

- Svi koji su uz Aljbina Kurtija su uz Aleksića, Đilasa, Miloša Jovanovića. To je čisto kao suza. Pogledajte kome je ovo donelo najveću radost. Čega se pametan stidi, budala se ponosi. Njima bi najteže palo da im spale lutku u kaštelima u Hrvatskoj, znate kako meni zaigra srce tad, znam da sam mnogo uradio za svoj narod kad tri godine zaredom samo znaju mene da mrze. Možete da mislite koliko je ponosan moj otac kad to vidi, kome su ubili dede, stričeve, kad vidi dokle je njegov sin dogurao, kad njega isti ti zlikovci mrze najviše na svetu?

- Uprkos tome što su radili rodiće se mali Gavrilo. Nisu uspeli da ubiju jedno Srpče, živeće Srbija i pobediće Srbija - rekao je predsednik.

O pokretu

- Naša snaga je toliko velika, da je to jedna velika, a brza i snažna reka koju više niko ne može da zaustavi. Od 15. marta krećemo u formiranje pokreta i tada krećemo da primamo ideje kako da nosi naziv. Daćemo mu radno ime za početak, a prva skupština biće na Vidovdan, 28. juna 2025. pokret koji treba da pokaže razliku između normalne i pristojne Srbije i svega što su oni danas pokazali.

- Trinaest godina se trudim da prećutim svakome svašta. Ponekad mi se desi da preteram, ali u reakciji s političarima. Nisam ja mašina, živ sam čovek. Neki to pomisle, ali nisam. Imam i više emocija nego što je potrebno kada ste na ovakvom mestu. Razumem strah ljudi, bio sam u Boru i ovo mi je pokazalo, koliko god dugo živite nikad ne možete do kraja da upoznate ni sebe ni druge i ovakva vremena su dobra jer vidite ko je kakav, ko je pošten ko nije. Sve vidite. I onda kad vidite kad napadaju ljude u autobusima, vidite sve. Uvek su oni bili ti koji su siledžije i nasilnici. Kao onaj Bošković koji tuče svoju ženu, pa nam drži pridike na protestima. Za njih ćete da glasate i njih da dovodite na vlast, da nam unište zemlju? Ja sam u tom trenutku u Boru reagovao uopšteno, rekao "oni imbecili". To što radi RTS, sve je razlog. Jer su se pokazali... bolje da ne izgovorim reč šta mislim. Uvek napadaju državni sektor koji je najslabiji i najlabilniji i to je u svim zemljama takav slučaj. Ne možete da srušite nečije srce, snagu, ideju i za to nisu dovoljni medijski konglomerati. Izlazili su u Nišu da pozdrave studente. Imate pravo vi da se svrstate, Informer, N1, nema pravo da ruši državu, ali ima da se svrsta, a RTS nema. Vi ste politički aktivisti.

- Dvadeset udruženja je izdalo zahtev za ne znam šta. Hajde da vidimo šta će da kaže Žiofre, svi drugi danas kada su tri žene jedva glavu sačuvale. Nemojte da zaboravite da RTS nije zaštitio svoje novinarke, ni Biberović na Autokomandi ni zbog linča u Novom Sadu, ali su se svi izjasnili zbog jedne moje reči. Od njihovih planova neće biti ništa i posebnu posvetu napisaću malom Gavrilu, jer on će biti i simbol pobede, pobede pristojne Srbije nad onima koji su hteli da je sruše na tuđi račun. Sve ovo ću da im napišem i kažem gde su pali. A hvala beskrajno divnim profesorima i nastavnicima koji rade sa decom, koji se bore za decu, a ovi političari, preziraću ih dok sam živ. I uvek ću se moliti i boriti za njih da žive dobro i bolje nego danas - rekao je predsednik.