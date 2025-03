* Ministarka Mesarović o predlogu novog zakona: Biće razotkriveni tajkuni i svi koji se bogate na račun države * Ministarka Macura: Adrijanu Mesarović opozicija pogodila konzervom

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju danas, trećeg dana, prvu sednicu redovnog prolećnog zasedanja raspravom u pojedinostima o zakonskim predlozima koji su na dnevnom redu među kojima je i zakon kojim se obezbeđuju povoljni stambeni krediti za mlade.

Tokom jučerašnjeg zasedanja, poslanici su završili raspravu o amandmanima na predloge izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju, kojim će biti ispunjen četvrti zahtev studenata u blokadi, kao i zakone o srednješkolskom i osnovnom obrazovanju.

Podsetimo, prvi dan sednice Skupštine ubrzo se pretvorio u opšti haos pošto su poslanici dela opozicije odmah po utvrđivanju dnevnog reda izazvali nerede, tuču, a potom je usledilo gađanje jajima, flašama, bacanje dimnih i šok-bombi.

Tokom prvog talasa nereda, u Skupštini su juče povređene tri poslanice, što je potvrdila i predsednica Skupštine Ana Brnabić koja je rekla da je poslanica Jasmina Obradović, na koju je bačena šok-bomba, doživela moždani udar. Povređena je i poslanica Jasmina Karanac koja je gađana i prskana biber-sprejom, kao i poslanica Sonja Ilić, trudnica u osmom mesecu, kojoj je pozlilo. Nešto kasnije u toku dana, ponovljen je jutarnji scenario s jajima, dimnim bombama i bakljama, a poslanici i ministri zasuti su i belim prahom iz vatrogasnog aparata koji je aktiviran usred skupštine sale.

Ono što je obeležilo tu sednicu jeste i činjenica da poslanici opozicije nisu glasali da se zakon kojim se ispunjava 4. zahtev studenata u blokadi stavi na dnevni red.

Poslanici nastavili sednicu raspravom u pojedinostima o zakonskim predlozima među kojima je i zakon kojim se obezbeđuju povoljni stambeni krediti za mlade

12.30 - Guvernerka NBS Tabaković se obratila Skupštini

- Hoću da obrazložim otkud amandmani na sopstveni zakon, odlukama smo kako je to zakonom bilo moguće, sva olakšanja i sprečavanja da banke naplaćuju previsoke kamate građanima, pretočili smo u odluke koje važe do stupanja na snagu ovog zakona. Želim da podsetim da ovaj zakon unosi novine u ograničavanju kamatne stope na sve vrste kredita i da podstiče zaduživanje sa fiksnom kamatom da omogućava predvidivost u zaduživanje, rekla je guvernerka Jorgovanka Tabaković naglasivši da je NBS najveću podršku imala u predsedniku države Vučiću posebno kad je reč o onima koji zapadnu u teškoće u otplati kredita a koji će imati pravo da sami u roku od 60 dana sami prodaju nekretninu pod hipotekom. A ukoliko ne može sam, to prepušta banci ali bez onoga da iako je prodao nepokretnost ostaje mu zaduženje. Videćete kolika je to novina u pravnom sistemu Srbije...

12.13 - Ministar Mali: Javio sam se iz dva razloga

- Javio sam se iz dva razloga, prvi je da najoštrije osudim nasilje koje sprovode Đilas, njegovo obezbeđenje, svi oni koji su najbogatiji, svi oni koji su najbahatiji, danas u Skupštini grada Beograda i ispred, napad na novinarku je sraman, imate Borka Stefanovića koji sprečava ženu koja je gađana farbom i ko zna čime da se skloni, da spase svoj živŠta ste hteli da postignete, nekog da ubijete, klanicu da napravite?ot to mogu samo najgori među najgorima, talog... Oni koji nose rolekse, takvi su danas pokazali po ko zna koji put svoje pravo lice... Šta vam je u glavama? Ja razumem želju da se dođe na vlast, ne preko izbora nego na silu ali čak ni ljudski život ne poštujete da biste ostvarili svoj cilj... Samo pare, novac, roleksi to je vaša prava slika i prilika. Nadam se da će biti privedeni svi koji su izazvali nasilje danas ispred Skupštine grada i ovde u Skupštini pre dva dana... On je kazao i da su odbornici opozicije pokušali da unesu elektrošoker.

Drugi razlog su jeftini krediti za mlade, objasnio je garantnu šemu od 400 miliona evra, ali i sve detalje u vezi s jeftinim stambenim kreditima i ratama po godinama. Period otplate je 40 godina, najkasnije do 70 godina života.

11.46 - Resorni ministar Dačić o izmenama zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima

Dačić je govorio da su izmene ovog zakona koji je donet 2009. usmerene pre svega na transportnu privredu odnosno na rešavanje problema nedostatka vozača i omogućavanje priliva novih profesionalnih vozača u komercijalnom saobraćaju. On je dodao da je to suština izmena.

Govorio je i o preispitivanju kaznene politike u saobraćaju te najavio i obimniju izmenu zakona.

Dačić o "bombi" u Skupštini: Ovo nije politika, ovo je policija! Nemoj neko da laže i da govori svima da je neko nekog pipkao...

Policija se profesionalno odnosi i zna se kako se reaguje u tim situacijama i kako se obavlja KD pregled koji se inače obavlja pred svako zasedanje Skupštine - unutra, u ovoj sali i drugima, ali i spolja, rekao je Dačić rekavši da je pre par dana bila pretnja bombom i na aerodromu gde je rečeno da će eksplodirati ako se u roku od dva sata ne obustavi međunarodni saobraćaj.

- Tu se ne pravi razlika da li se neke prostorije koriste za opoziciju a neke za vladajuću grupu poslanika! Ovo nije politika, ovo je policija! Molim da neko to ne zloupotrebljava jer mi moramo da reagujemo na svaku prijavu, rekao je Dačić dodavši da se poslanici ne pretresaju prilikom ulaska u Skupštinu.

- Znate vi šta je pretres, vi ovde ostavljate torbe, imate rendgen pregled da se vidi šta je u torbi, poslanik prolazi kroz KD vrata a ako ima upozorenja na metal onda se zamoli da izvadi te predmete...

- Nemoj neko da laže i da govori svima da je neko nekog pipkao ili pretresao, zato su poslanici i uneli ono što su uneli. Nismo mi od juče, pa ovde sam 30 godina..., naglasio je Dačić.

11.00 - Ministarka Macura: I Adrijana Mesarović je u Skupštini doživela fizičko nasilje, opozicija je pogodila konzervom

Ministarka Tatjana Macura istakla je važnost zakona koji su stigli pred Skupštinu i poslanike, a zasenjeni su nasiljem i divljaštvom, te je oštro osudila sve što se dogodilo u Skupštini pre dva dana, poput neprimerenih izjava i od strane opozicije ali i vladajuće većine, a pre svega fizičko nasilje nad ženama posebno uoči Osmog marta, praznika koji slavi prava žena.

Ona je kazala da je i ministarka Mesarović u Skupštini doživela fizičko nasilje kad ju je opozicija pogodila konzervom, te podsetila na moždani udar Jasmine Obradović, povređenu glavu Jasmine Karanac i fizičke posledice po trudnicu i njenu bebu Sonju Ilić

- Krivična odgovornost za svakog od nas postoji, pozivam da na osnovu činjenica koje su javno dostupne, organi koji su za to zaduženi preduzmu korake i pošalju poruku, rekla je Macura podsetivši na neprimerene izjave poslanika Dragana Đilasa predsedavajućoj Skupštine Brnabić na mrežama kao i na ponašanje poslanika koji je istovremeno lider jedne političke organizacije ali i unverzitetski profesor.

10.45 - Stanojević: Naravno da ovaj zakon podržavamo iako smo opozicija

Opozicioni poslanik Dragan Stanojević Mi-Glas naroda rekao je da podržavaju zakon o povoljnim stambenim kreditima za mlade iako su opozicija, a to što su opozicija ne znači i da su protiv svega onoga što donosi dobro.

On je upitao i ko je taj i po kom kriterijumu vrši proveru da li vlasnik tog stana živi ili ne živi u tom stanu. Dodao je da taj zakon podržava zbog naše omladine i naše dece koja po ovim tržišnim cenama nemaju šanse da od svoje plate kupe stan.

10.35 - Ministarka Adrijana Mesarović o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

Ministarka je govoreći o predlogu zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika rekla da je u pitanju potpuno nov zakonodavni okvir koji će daleko unaprediti ovu evidenciju koja funkcioniše od 31.12.2018. a sada će funkcionisati u potpuno novom režimu.

- Nije ni čudo što su se neki uplašili i što će se protiviti takvoj vrsti evidencije s obzirom da se uvodi potpuno nov pojam sive liste koja će biti javno objavljivana na sajtu APR-a, a za konsekvencu ima prekršajnu odgovornost ali i niz drugih. Ta lista i ti subjekti će se smatrati visokorizičnim u smislu Zakona o sprečavanju pranja novca, rekla je ministarka da se unapređuje i transparentnost imajući u vidu da će se ti subjekti i lica javno objavljivati tako da će biti javno poznato koji subjekti u kojim licima imaju kakvu ulogu u smislu upravljačke i vlasničke strukture.

- Uticaće i na stepen transparentnosti vlasnika i suvlasnika svih lica i svih tajkuna i onih koji su se bogatili na račun države i do 2012. pa ćemo sad i njih videti u toj evidenciji u smislu prisustva u vlansičkoj strukturi pošto se određeni kriju iza određenih privrednih subjekata ne prikazujući svoju stvarnu ulogu i imovinsko stanje. To je usklađivanje sa direktivima EU, rekla je Mesarović i dodala da će se na taj način otkriti svi oni koji su se bogatili na račun države do 2012, ali i sve one nadalje.

- Tajkune ćemo videti u evidenciji jer nisu pokazivali stvarno imovinske stanje", navela je ona.

10.27 - Nastavlja se pretres u pojedinostima o 5. tački dnevnog reda, Predlog zakona o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika

10.15 - Predsedavajuća Paunović se zahvalila našoj parlamentarnoj delegaciji koja se vratila posle uspešno obavljenog posla u PS SE gde je skinut zahtev da lažna "republika Kosovo" bude gost na Političkom komitetu

10.00 - Nastavljena sednica Skupštine

Sednici prisustvuje 100 poslanika i postoje uslovi za rad. Poslanici postavljaju poslanička pitanja Vladi Srbije. Sednicom predsedava Snežana Paunović (SPS).

09.45 - Šta se prethodna dva dana događalo u Skupštini

Poslanici vladajuće većine koji su učestvovali u jučerašnjem radu i raspravi u pojedinstima, poručili su da se institucije neće povlačiti pred nasiljem. Podsetimo, u jučerašnjoj raspravi učestvovalo je tek nekoliko opozicionih poslanika.

Opozicioni poslanici koji su prvog dana zasedanja divljali u Skupštini, bacali flaše, dimne i šok bombe, ometali rad bukom, zviždanjem i vuvuzelama, juče nisu bili u svojim klupama, u skupštinskoj sali.

Dnevni red je proširen na 70 tačaka u odnosu na 62 koje su bile na njemu pre početka zasedanja. Na dnevnom redu je i set finansijskih zakona, među kojima je i Predlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kojim se ograničavaju kamatne stope na gotovo sve vrste kredita.

Pred poslanicima je i više sporazuma, kao i ugovora o potvrđivanju kreditnih aranžmana za finansiranje pojedinih infrastrukturnih projekata, a na dnevnom redu je i dokument o dobijanju prvog dela pomoći iz Reformske agende Srbije sa EU od 112 miliona evra.

Na sednici treba da bude konstatovana i ostavka premijera Miloša Vučevića, što će biti učinjeno pošto se završi rasprava o svim tačkama dnevnog reda.