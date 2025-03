"On nam je, koliko sam upoznat, nepoznat. Takođe, Univerzitet bi trebalo da u kratkom roku izađe sa zvaničnom prezentacijom Izveštaja i njegovih ključnih nalaza pred medijima. To ne može biti tribina troje mojih kolega profesora članova ekspertske grupe koja je održana u sredu na Pravnom ", kaže Petrov, pritom misleći na svoje kolege profesore Pravnog fakulteta Vanju Bajović i Bojana Spaića i docentkinju Građevinskog fakulteta Sanja Fric, koji su ovaj kontroverzni izveštaj u sredu uveče predstavljali proširenom Rektorskom kolegijumu na Pravnom fakultetu.

"Očekujem da tužilaštvo i drugi nadležni organi u najkraćem roku uzmu u obzir navode Izveštaja. Osnovna zamerka radu ove grupe je njena potpuna netransparentnost i izlazak sa izveštajem koji je prvi put objavljen u celosti na mediju N1, umesto na zvaničnom sajtu Univerziteta. Čija je onda to ekspertska grupa, osnovano se postavlja pitanje, studenata i Univreziteta ili Čednog medija? Izveštaj u ovom osetljivom momentu ne sme poslužiti kao izvor dodatne politizacije, a pogotovo za uvlačenje studenata u politiku, niti sme biti izgovor za uvođenje tzv. petog studentskog zahteva, a to je zahtev za formiranjem ekspertske vlade", istakao je on.