- Bili smo izloženi incidentu sinoć, nisam se prepao, opet bih stao iza kolega. Gađali su nas, napadali, salve uvreda smo dobili, prozvali me jer sam sa druge strane Drine, prozivao me čovek od 50 godina. To što me prozivaju da pričam ijekavicu njima na čast.