On je podsetio da se sam čin sramnog hapšenja odigrao u noći između 12. i 13. marta 1946. u selu Dobrunska Rijeka u okolini Višegrada. Operaciju su izveli pripadnici Ozne.

Draža Mihailović na suđenju, održanom u Beogradu, od 10. juna do 15. jula 1946. godine.

Draža Mihailović na suđenju, održanom u Beogradu, od 10. juna do 15. jula 1946. godine. Foto: Arhiva

Da li Srbija ima snage i odlučnosti za ovaj važan istorijski poduhvat za naš narod, a to je podizanje spomenika generalu Mihailoviću u našem glavnom gradu, ja zaista ne znam, rekao je gradonačelnik.

"Ono što znam jeste to da sam do sada uradio sve što je u mojoj moći i zbog čega trpim velike pritiske i udarce sa svih strana političkog spektra, kako vlasti tako i opozicije. Od svog stava i mišljenja na ovu temu sigurno neću odustati, a dokle god budem u prilici da se borim za istinu i poništavanje prekrajane istorije, kojom je naš narod trovan decenijama, to ću i činiti bez obzira na posledice, kao i sve napade i opstrukcije od potomaka nekadašnjih boljševika i komunista, koji i danas imaju ogromnu moć i uticaj na svim nivoima srpskog društva", zaključio je Šapić.