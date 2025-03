"Prvo, Poslovnik to ne poznaje, a drugo zato što je obavezno da se na sednicu na kojoj se odlučuje o ukidanju imuniteta pozovu poslanici o čijem se imunitetu raspravlja", ukazao je Jovanov .

On je takođe naveo da ne skida imunitet Odbor, jer Odbor samo daje predlog, već Skupština , dakle svi poslanici i ukazao da autor saopštenja SSP to ne zna.

"PLAŠIM SE DA STUDENTI IMAJU I PETI ZAHTEV, A TO JE SMENA VLASTI" Raguš: Svi zahtevi su ispunjeni, opozicija odgovorna za društvenu krizu

Politika "PLAŠIM SE DA STUDENTI IMAJU I PETI ZAHTEV, A TO JE SMENA VLASTI" Raguš: Svi zahtevi su ispunjeni, opozicija odgovorna za društvenu krizu

On je ukazao da će predstavnici opozicije, čim shvate da će da odgovaraju zbog korupcije i kriminala, kukati da su žrtve političkog progona.

On je dodao da je saopštenje SSP verovatno pisala potpredsednica te stranke Marinika Tepić, iz razloga što to saopštenje sadrži gomilu laži, a da je poznato, kako je naveo, da je Tepić sklona tome. Kao drugi razlog za verovanje da je Tepić napisala saopštenje SSP Jovanov je naveo da je to saopštenje pisao neko ko apsolutno ne poznaje skupštinski poslovnik, a da je Tepić poznata i po tome.