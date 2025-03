On je ocenio i da bi nova obojena revolucija dovela do raspada Srbije a da bi to bio udarac od kojeg se Srbija nikada ne bi oporavila. Dugin je u intervjuu za Politiku naveo da su globalističke levoliberalne snage nezadovoljne pozicijom predsednika Aleksandra Vučića i snažnih ličnosti kao što je potpredsednik vlade Aleksandar Vulin, koji, kako je ocenio, brane princip suvereniteta Srbije uprkos tome što zemlja ide ka evropskim integracijama.

"Nova obojena revolucija dovela bi do raspada zemlje. To bi bio udarac od kojeg se Srbija nikad ne bi oporavila. Mislim da su ljudi koji učestvuju u ovim protestima isti grobari Srbije kao pokret ''Otpor", koji je zbacio Slobodana Miloševića, a ubio državu. Nažalost, među sinovima i kćerima Srbije ima onih koji više vole slatka obećanja nitkova, neprijatelja Hristovih, neprijatelja Srbije, od nepokolebljivog patriotizma", naveo je Dugin.

Dugin je naveo da proteste organizuju neprijatelji Srbije i da je žalosno da Srbi prelaze na stranu neprijatelja i tako služe Džordžu Sorošu, Ursuli fon der Lajen i drugim, kako kaže, satanističkim strukturama koje sada dominiraju EU. On je ocenio da postoji rizik od radikalizacije prilika i da bi to moglo da dovede do raspada sistema, do nereda i stvarnog kolapsa zemlje i izrazio uverenje da bi vlada ili politička grupacija koja bi smenila Vučića i Vulina priznala nezavisnost Kosova i uvela sankcije Ruskoj Federaciji.