"Što se tiče karaula… kad bude razoružavanje karaula, ide se na razoružavanje svih kojih ima. Ali ostaviti Albancima po pet metaka u pušci. A ove druge zatvoriti u podrum i davati hranu i vodu. Ako to bude trajalo par dana… A, ovo ako do nečega dođe onda samo daj direktivu svim svojima koje poznaješ - ubijati ekstreme. Na licu mesta! Na ulici, usred kruga kasarne, bilo gde drugde, samo pištolj i u stomak… To neće biti rat, to će biti građanski rat u kome nema milosti ni prema kome", čuje se na snimku kako izgovara Martin Špegelj, 14. oktobra 1990. u Gakovu.