- On je trebalo, u skladu sa svojim nadležnostima, da uspostavi nastavni proces i omogući nastavu za studente koji žele da uče i ne žele da učestvuju u blokadama. On to nije uradio. Šta je on uradio? On je podržao studente koji blokiraju i time diskriminisao i napravio se da ne postoje studenti koji žele da uče. I zbog toga smo mi podneli krivičnu prijavu protiv rektora Beogradskog univerziteta - rekao je Pavlović.