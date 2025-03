Analitičar i profesor Učiteljskog fakulteta Dejan Vuk Stanković ocenio je da će sednica Rektorskog kolegijuma u petak biti prelomna kada je reč o situaciji na fakultetima i izrazio nadu da će na toj sednici doći do iznenađenja, preokreta, samoosvešćenja jer, kako je naveo, u suprotnom univerzitet ne može da opstane.

"Sve oči su uprte, ako govorimo o visokom obrazovanju, u petak. Ja se nadam da će u petak na Rektorskom kolegijumu doći do iznenađenja, do preokreta, do samoosvešćenja zato što ne može da opstane Univerzitet iz mnogo razloga, jer srlja ka ekonomskoj, institucionalnoj i normativnoj katastrofi", rekao je Stanković za K1.