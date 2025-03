Zbor građana, iako prema Zakonu o lokalnoj samoupravi već dugi niz godina stoji svima na raspolaganju, tek sad je postao trend u opozicionoj borbi i novo sredstvo blokadera da održe vanredno stanje na fakultetima i ulici. Osim potpuno besmislenih odluka nekolicine okupljenih da je gradonačelnik ili predsednik opštine voljom zbora smenjen ili da su neke javne ličnosti nepoželjne na teritoriji određene lokalne samouprave, neki zborovi dobijaju ulogu da pojačavaju teme koje nameće opozicija, poput one o prelaznoj vladi .

To svakako ne bi bilo moguće bez medijske podrške, pa su tako mediji Junajted grupe zavrteli priču o prelaznoj vladi obaveštavajući javnost o zboru u Valjevu i predlogu profesorke engleskog jezika u tamošnjoj gimnaziji Jelene Pantić. Pod naslovom "Iz Valjeva stigao predlog za rešenje krize: Poziv za formiranje univerzitetske vlade" objavljen je tekst sa valjevskog zbora u kojem se zaključuje da je "univerzitetska vlada treća opcija koja se pojavljuje kao predlog rešenja".

"Organizovanje zborova je pokušaj potiranja postojećih institucija političkog sistema i izraz je kolektivne histerije tog dela stanovništva i nemoći da u pravnim okvirima i okvirima političkih institucija dođu do svojih političkih ciljeva . Ono što se sada otkriva i što je sve vreme bilo u pozadini jeste veza između zahteva studenata i političkih apetita stranaka i drugih interesnih grupa. Vidljiva je sinhronizacija u predlaganju svih tih prelaznih vlada", smatra Petričković.

On kaže da nisu u pitanju istinski studentski zahtevi, već je reč o samo jednoj ideji - da se van pravnog sistema inicira, a onda i medijski oblikuje put ka osvajanju vlasti bez izbora.

"Ne treba zaboraviti vrlo bitnu ulogu medija i svih ispostava koje deluju u formi medija. To čini nezamenljiv faktor za oblikovanje društvene svesti i puštanje u etar tih ideja. Mislim da je to onaj rezervni plan B posle 15. marta - da se radikalizacijom dođe do tog cilja", kaže Petričković.