Neko bi rekao da Jovo Bakić, bez obzira na dokazanu nesposobnost i diletantizam u stranačkom radu, ima šta da kaže. Ali, ne! Ovaj profesor univerziteta(!) kao Švaba tra-la-la samo ponavlja pretnje političkim neistomišljenicima. Ono što pametniji od njega opozicionari prećutkuju da ne ispadnu smešni, Bakić bez zazora glasno govori u svakoj prilici: on će svima da pokaže kad dođe vreme, svi će videti koliko je on neustrašiv i odlučan… Za sada, samo trenira.

- Oni na izborima ne mogu izgubiti… Moraju da se jure po ulicama…. Plivaće po Savi i Dunavu, da, i to će se dogoditi. Jer kad jurite nekog, on skače u reku da ga ne sustignete… Neko će kraul, neko prsno, neko će da trči i to vam je to. A mi ćemo da ih jurimo - rekao je Bakić.