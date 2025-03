- U tom cilju smo uputili poziv novim ljudima sa kojima želimo da razgovaramo. Uputili smo ponovo poziv rektoru gospodinu Vladanu Đokiću da sutra u 12 časova dođe ovde u našu Čitaonicu da razgovara sa nama zajedno sa dekanima istog univerziteta. Dakle, poziv je upućen dekanki Fakulteta političkih nauka, dekanki Ekonomskog fakulteta, kao i dekanu Pravnog fakulteta i dekanu Filozofskog fakulteta. Dakle, svi su oni pozvani, što sam rekao, sa rektorom Vladanom Đokićem da dođu sutra ovde u 12 časova. Ovo je najiskreniji poziv, dakle, sa najboljom mogućom namerom. Želimo samo da razgovaramo sa njima, da dođemo do nekog rešenja, do odgovora na sva pitanja koja nas interesuju, nas ovde, ali verujem i sve studente - rekli su studenti.

- Dakle, ponavljam, naše kolege sa Ekonomskog fakulteta već četiri meseca ne mogu da idu na predavanja, ne mogu da studiraju dok pojedini studenti na ovim programima sa ova dva strana univerziteta nemaju taj problem. To jednostavno nije fer, to nije po zakonu, jednostavno rečeno i najiskrenije, to nije normalno. Mi želimo da prava važe za sve, za svakog studenta, svi smo mi ovde studenti i svi profesori treba da nas gledaju jednako. To je ono što smo imali da vam kažemo danas. Još jednom, ja bih da apelujem na rektora Beogradskog univerziteta. Iako se jučer nije odazvao na naš poziv koji smo uputili u petak, poziv smo ovaj put uputili dva dana ranije. Jučer smo uputili poziv njemu i dekanima koje je Luka naveo, te se nadamo da će sutra u 12 časova, evo na ovo mesto, u našoj, kako mi to volimo da kažemo, improvizovanoj biblioteci u Pionirskom parku, doći, sesti i porazgovarati sa nama o pitanjima koja brinu nas i naše roditelje. To su pitanja koja zanimaju sve u ovoj zemlji - nadovezao se student Miloš Pavlović.