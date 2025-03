Otuda ih posledice njihovih laži i spinova ne zanimaju, iako bi – da od njih zavisi – krv odavno tekla našim ulicama. Ako im se nesreća koju prizivaju odazove, njihove će šake biti krvave. I ne samo šake, već ruke do lakata!

Međusobna svađa pijanih studenata ispred beogradskog Pravnog fakulteta predstavljena je kao napad na visokoškolce koji su blokirali nastavu. Obračun grupe Roma koja je u Novom Sadu od pijanih studenata branila svoje male sunarodnike, predstavljen je kao politički obračun. Nasrtaj psihički labilne starije žene na dekanku Filozofskog fakulteta u Nišu, prikazan je kao politički atentat naručen od vrha države. I najskoriji primer: incident na blokadi, kada su studenti skočili na auto koji je sporom vožnjom preko travnjaka pokušao da zaobiđe grupicu koja je blokirala kolovoz, na Šolakovim televizijama opisan je kao gaženje studenata, od kojih je jedan „leteo dva metra u vazduh“! Snimak sa lica mesta koji ovo demantuje, N1 i Nova su ignorisali, i to je njihova uobičajena praksa. Oni računaju da će ih činjenice uterati u laž, ali računaju na „efekat perja“ koje, kad se kao i lažna vest, jednom prospe, niko više neće moći da skupi. Najbolji primer za takvo bezobzirno zanemarivanje istine je spinovanje priče o upotrebi „zvučnog topa“ 15. marta: na jednoj strani su saopštenja zvaničnih državnih organa, analize međunarodnih eksperata, i zdrav razum… na drugoj Šolakovi mediji sa pričom da je „Vučić pucao u narod“. N1 i Nova cinično računaju da to što „top“ niko nije video i nema pouzdanih dokaza da je korišćen, njihovu priču jednom delu javnosti čini još uverljivijom. Kao u slučaju „ravne Zemlje“ i ostalim teorijama zavere…

Za ono što ne stignu sami, čelnici Junajted medija angažuju proverene sagovornike. Tako malo-malo pa vreme na televizijama i prostor u listovima dobije Jovo Bakić da krvoločnim pozivima na fizičku likvidaciju neistomišljenika podstakne i ohrabri mentalno nestabilnije pristalice opozicije da njegove reči sprovedu u delo. Drugi je Dragan Đilas, kojeg je Šolak proglasio za „lidera opozicije“. Njegov zadatak je opstrukcija rada parlamenta i drugih državnih institucija, i da u javnom prostoru održava prisutnom mrtvorođenu ideju o „prelaznoj vladi“, kojoj će on biti na čelu. Treći pulen Šolakovih medija je rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, opoziciona zvezda u usponu. Ovaj profesor bez posebnog doprinosa nauci na rektorskom položaju ponašao se kao tipičan birokrata, a onda se u drugom delu studentskih protesta ispostavilo da se iza maske čoveka bez posebnih svojstava, neubedljivog i konfuznog u izrazu, skoro potuljenog, krije jedan od vatrenih podstrekača studentskih blokada Univerziteta. Svojim odbijanjem da se odazove pozivu na dijalog sa državom, te formiranjem komisija za ispitivanje studentskih zahteva čija je svrha bila produžavanje blokada institucije koju vodi, on je znatno uticao na održavanje i jačanje nestabilnosti u društvu. Ono što njegovom delovanju daje posebno negativan karakter je činjenica da je svesno žrtvovaao školsku godinu svih studenata Univerziteta, zarad ostvarenja svojih političkih ciljeva. To ga je, takav rad i takav moral, kandidovalo za konkurenta Đilasu u nadmetanju za predsednika „prelazne vlade“. Koje, međutim neće biti.