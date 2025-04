- Dobar dan svima, želim da se obratim celokupnoj javnosti, a pogotovo svim kolegama. Juče ujutru sam dobio poziv od RTS da danas u 12 časova budem gost dnevnika, zajedno sa studentom u blokadi. Poziv sam odmah prihvatio, neznajući ko će biti kolega sa druge strane. Kasnije, tokom dana, RTS me informisao da će sa mnom u studiju biti kolega Relja Jarkovački. Kasno uveče u 20 časova, RTS me obavestio da se gostovanje otkazuje jer su studenti u blokadi otkazali gostovanje. Ne znam da li su se uplašili argumenata, nedvosmisleno jasnog ustava i zakona o visokom obrazovanju, sve veće podrške kolega povratku na nastavu... To je već na njima, ali ono što mogu da kažem jeste da se ja nisam uplašio ničega i nikoga i da sam spreman, bilo koji dan, bilo koji termin, jer znam da nemaju niti jedan argument na njihovoj strani - poručio je Pavlović.