- Braćo i sestre, dragi prijatelje, za mene je velika čast što stojim večeras ispred vas u ime čitave moje generacije — koja je rešena da brani i odbrani našu zemlju. Nisam mogao da zamislim da ću pred sobom imati ovako veličanstven prizor, more neverovatnog broja ljudi i ovim putem želim iskreno da vam se u ime svih mladih zahvalim za nesebičnu podršku, ljubav i snagu - naveo je Pavlović.

- Moji roditelji su dali sve od sebe da me vaspitaju i izvedu na put. Bilo je priča koje deda nije mogao da mi ispriča, ali imao je znatno veći uticaj na mene od svih. Takođe i moja majka koja me je odgojila u takvog čoveka. Želim da se zahvalim i Doboju, toliko građana koje je došlo da me podrži. osećam posebnu odgovornost - mnogi znate a neki baš i ne da se preko puta mene nalazila originalna osmatračnica Solunskog fronta sa koje je Živojin Mišić sa svojim saborcima posmatrao kako srpska vojska oslobađa svaki pedalj naše zemlje - rekao je i dodao: