Ministar za javna ulaganja i šef Izvršnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Darko Glišić izjavio je danas da je veliki test za državu i za novu Vladu Srbije reakcija na to što su dekani i rektori "unakazili" budućnost stotinama hiljada mladih ljudi, dodajući da ukoliko ne bude krivičnopravne odgovornosti građanima Srbije neće biti poslata poruka pravne sigurnosti.

On je naveo da su blokade krenule od univerziteta, a da su se onda polako spustile na srednje škole i zatim na osnovne , a rekao je da ne isključuje mogućnost da je namera bila i da se dođe do blokada predškolskih ustanova.

"Ono što jeste zahtev javnosti Srbije, ono što kao žedna zemlja kišu kad traži, a to traži narod Srbije, jeste odgovornost zbog toga što su nam uništili generacije i generacije, i što su tako uzdrmali obrazovanje u Srbiji, da se dugo, dugo neće oporaviti", rekao je Glišić.

"On je rekao da ima plan, pa je slagao. Onda je rekao kako može da se u kraćem vremenskom periodu nadoknadi akademska godina. I onda je rekao 'pa može da se kompresuje'. A kako će student na Medicinskom fakultetu da kompresuje vežbe koje treba da radi sa pacijentima, kliničkim, bolničkim, centrima, domovima zdravlja i tako dalje", rekao je Glišić, navodeći da je Đokić za cij imao da izvrši nasilnu promenu vlasti.

"On je onih sedam dana kada je bio u Briselu, tamo se gotovo pa predstavljao kao novi predsednik vlade. To je bila njegova, pošto se to hvali svojim prijateljima, prva nezvanična poseta kao predsednika buduće vlade", rekao je Glišić.