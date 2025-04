"Blokaderi se vode tom mantrom da što je gore, to je za njih bolje. Oni rade sve da izazovu nervozu kod naroda, da bude narod nervozan što ne može da se kreće putem, po ulici, ne može da ide od posla do kuće ili od kuće do posla. Oni hoće da izazovu negativne ekonomske posledice, odnosno negativne posledice za našu ekonomiju, da se privrednici unervoze. Oni hoće da see osećaju nesigurno i nespokojno. Sve to i jeste cilj celog blokaderskog procesa i revolucije, da bi iz toga dalje kumulirala podela i tenzija koja bi trebalo da dovede do revolucije", rekao je Vučević.